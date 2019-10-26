高雄市議員黃捷。（圖／取自臉書「黃捷 鳳山捷伴同行」）

高雄市議員黃捷，因曾在質詢期間對市長韓國瑜翻白眼，而有「白眼女神」封號。昨晚（25）黃在社群同步發文，附上自己婚紗照，大喊：「我要結婚了！」原來，黃為了慶祝同性婚姻滿一週年，特別穿上婚紗出席「2019臺灣同志遊行」。

黃捷在臉書、IG同步貼上自己婚紗照，寫道：「我要結婚了！沒有啦～為了慶祝『同婚元年』，明天我會穿上婚紗出席『2019臺灣同志遊行』（主辦單位 : 臺灣同志遊行Taiwan LGBT Pride），跟大家一起歡慶這個令人感動又興奮的年度盛會！」

黃捷強調：「很感謝社會各界的努力才有今天，未來我也會持續在高雄努力守護性別權益！邀請大家明天一同驕傲上街挺平權，也歡迎大家來捕捉野生的我唷！」更在文末標註「支持同志友善店家」、「彩虹經濟發大財」、「大家明天見」關鍵字。

文章一出，臉書獲得15000個讚，IG也獲得近8000個讚。網友紛紛回應：「很美！感謝有你的努力」、「謝謝鳳山的一盞明燈，今天一定會是焦點」、「驚為天人的美，身分證都想拿出來和你登記了」、「如果大家都不專心遊行一直想捕捉野生的黃議員怎麼辦」、「穿上婚紗，女人一生最美的時刻！」也有人表示：「想看你穿西裝的樣子」、「我以為你真的要結婚了！」

(中時電子報)