華山基金會大內愛心天使站26日舉辦8周年茶會，邀長輩同樂。（劉秀芬攝）

華山基金會大內愛心天使站26日舉辦8周年茶會，邀長輩同樂。（劉秀芬攝）

華山基金會大內愛心天使站在地服務已屆滿8年，迄今服務131位弱勢長輩，日前於在大內老人福利協進會館舉辦感恩茶會，邀服務長輩同樂，由義工帶領長輩製作願望星空瓶，雖然長輩們口腳不靈活，仍認真學習，並許下家庭圓滿、身體健康的願望。

活動當天前立法委員李和順與大內區公所主任秘書吳文雄等來賓均與會同樂，開場由大內社區土風舞團帶來精彩的薩克斯風演奏與土風舞表演，熱鬧的氛圍讓長輩也跟著節奏一起打拍子。

當站長葉重毅播放服務影片，回顧一路走來的心路歷程時，站長與義工們都深感在偏鄉服務的不易，個個紅了眼眶。

最後由來賓與長輩一起製作願望星空瓶，每位長輩無一不專注地將棉花塞進星空瓶並放入亮片與金蔥粉裝飾。

長輩們都是弱勢獨居，子女因種種困難無法同住奉養，但長輩分享心中的願望不外乎是希望身體健康、家庭圓滿，現場氣氛溫馨和樂，但願望讓人鼻酸。

(中時 )