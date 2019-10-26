2020年總統大選倒數，國民黨的選情卻始終低迷，資深媒體人尚毅夫直言，國民黨會淪落到現在這樣地步，黨主席吳敦義不用負責嗎？當初如果國民黨按照正常程序，派出前新北市長朱立倫參戰，根本不是現在這樣狀況！結果現在吳敦義在幹嘛？只忙著自己立院龍頭大夢而已！

尚毅夫在政論節目《鄭知道了》上，對於國民黨淪落到現在情形，一直拍桌表示其不滿情緒！直言如果現在是朱立倫選舉，情況會變這樣嗎？為什麼搞了一個後門，讓韓國瑜和郭台銘可以選，若是按照正常機制，今天國民黨會淪落到這樣嗎？結果吳敦義為了自己，擋朱立倫出線，把韓國瑜抓出來，一直更改遊戲規則，把國民黨搞成今天這樣的狀況！

尚毅夫更表示，結果這個戰犯，現在要去選立院院長！現在國民黨內部同志之間活生生被分化，請問是誰搞出來的？吳敦義不用負責？這時主持人鄭弘儀問該怎麼負責，尚毅夫直接表示就下台呀！

(中時電子報)