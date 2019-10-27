財團法人「台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會」前理事長王國振，被控10年前利用受台北市政府委託稽核公共工程廢料傾倒等業務機會，刁難業者指定將泥漿載往特定土資場從中收回扣，獲利3586萬元，一審依貪汙罪判王國振14年，褫奪公權5年，高院駁回王上訴，王仍被判刑14年，褫奪公權5年，可上訴。

起訴指出，台北巿營建剩餘土石方資源處理商業同業公會受台北市政府委託，稽核市政公共工程廢料傾倒等業務，但王國振卻自2009年2月起，指示幹部鎖定特定工程案件，一旦查獲業者違規，就由幹部偽造檢舉函，要求業者赴公會說明，否則處分，造成業者壓力。

王國振則召集多家土方業者會商，利用不實檢舉函及公文書，任意稽核刁難業者，強制將泥漿價格由公定價每立方米100到120元價格，拉抬到每立方米180、220到250元不等，從中賺取價差，並向特定業者收取回扣逾3000萬元。

檢調接獲檢舉，指該公會指定的棄土回收場，處理廢土費用明顯高於行情，懷疑公會幹部與棄土場業者勾結牟利，查出王國振等人涉嫌利用稽核權限，向業者指定將廢土載往特定棄土場，獲得青睞的特定棄土場則藉機拉高價碼，牟取暴利，因王是受北市府委託稽查，屬刑法規定的公務員身分，一審依貪汙治罪條例「藉勢藉端勒索財物罪」重判王國振14年，褫奪公權5年。王上訴高院，遭高院駁回，維持一審刑度，可上訴。

(中時 )