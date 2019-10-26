轉世這美麗的傳說「胎夢」，在台大醫院產房悄悄實現了！台大婦產科名醫施景中25日貼文感性說，小畫家綺綺去年離世，今年媽媽孕前夢到她，當天他將綺綺後身順利地接到這世界上。他抱著寶寶問說：「你是綺綺嗎？」、「記不記得我？」貼文出現後，引起網友熱烈迴響。

施景中是去年離世小畫家綺綺的接生醫師，與她相當親近，曾為她奔走留下全部畫作，做成貼圖募款，所得400萬元捐助心臟病兒童基金會，嘉惠與她有同樣疾病的病童。

施景中昨在臉書上貼文說，若問他相不相信轉世，他絕對相信，古今東西的傳聞很多。轉世這個美麗的傳說，和婦產科有關的就是「胎夢」。他聽同仁轉述，孕婦知道懷孕前，夢見在美麗綠色草地上，有一個小男孩。小男孩跟孕婦說: 「你當我媽媽好嗎?」，後來不久就知道懷孕了。

所謂胎夢，有人說是小孩和母親的多生多世的願力心理聯結，讓她們在相聚之時得到預兆。也有人用榮格學說裡的人類集體潛義識來解釋。

施景中提到，去年綺綺爸媽和他悲痛的送走了她。她離開後，第一次托夢給她媽媽，說她想要入住法鼓山園區。後來綺綺爸媽想和她再續今生親緣，就來醫院諮詢也備孕的事。

今年三月初，媽媽在她過世後，第二次夢到綺綺，夢到她開心的跟她們一起聊天，隔了一週媽媽就發現她懷孕了！

施景中聽到消息，真的相信綺綺回來了。25日這一天，雖然比預定的周數早了一些，而且有一些波折，他還是把綺綺後身，順利地接到這世界上。

在手術檯上，施景中抱著寶寶，問祂說：「你是綺綺嗎？」、「記不記得我？」寶寶盡情放聲大哭，沒有回答他。

施景中感性認為，人說菩薩有隔胎之迷，想來她可能來之前，喝了忘川水或孟婆湯，上輩子的記憶暫時被蒙蔽了。等10年或20年後，說不定寶寶真的會想起這一切，來跟他說：「醫生阿伯，我回來了。」

(中時電子報)