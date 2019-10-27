海軍金江艦3年前誤射飛彈擊中漁船造成1死3傷，誤射飛彈的士官及兵器長等人遭判刑，監察院並將艦隊長胡志政等9人彈劾，移送司法院公懲會審理，其中艦指部作戰處處長林明華被判決申誡處分，林明華不服，提起再審，遭公懲會駁回。

2016年7月1日，金江艦誤將1枚雄三飛彈擊發，擊中漁船造成船長黃文忠死亡、3名船員受傷，高雄高分院去年依業務過失致死等罪將中尉兵器長許博為判刑1年2月，射控士官長陳銘修判刑2年、中士高嘉駿判刑1年6月。

今年4月，公懲會審理後判決艦長林伯澤及副艦長林清吉降級改敘，艦隊長胡志政記過2次，另艦指部作戰處處長林明華、作戰科長李連仁等6軍官申誡。

其中，公懲會認定，林明華於105年第3季接任指揮權未滿3個月即申請甲操或以預劃戰備複驗等違法情事，督導不周；就所覆核之艦指部105年第3季甲操測考報進單位函稿，並未列入金江軍艦，未能發現艦指部105年7月1日晨會作戰報告內容，復列有金江軍艦於當日參與甲操測考執行任務資料，就其業務未能善盡客觀義務，判決林申誡。

林明華認為，公懲會判決有適用法規錯誤情形，提起再審，但公懲會認為判決沒有適用法規錯誤問題，亦沒有再審之新證據，依法駁回。

(中時 )