美國之音今天報導，密蘇里州共和黨籍參議員喬什·霍利（Josh Hawley） 表示，美國消費者應「懲罰」不願表明立場支持基本民主權利的美國公司。他在接受Cheddar電台採訪時說，支持民主是相當低的標準。每個美國人都認同言論、集會、選舉等基本的權利，而一些公司在大陸賺了幾百萬甚至幾十億美元，把美國的工作帶到了大陸，他並不認為要求這些公司支持民主很過分。

霍利還說：「如果這些公司不願意表明立場，說『嘿，我們支持基本的民主權利』，我認為消費者應該懲罰他們。」

美國之音報導，霍利23日在國會發表演講時也曾呼籲在大陸做生意的公司和組織「表明立場」。他說，這些公司應記住自身是美國公司，展現自身的「骨氣」和美國的「獨立性」。

他說：「是時候讓這些公司記住他們的忠誠到底在哪裡」，在北京試圖脅迫美國企業，出口其政權的標誌──審查時，這些公司應該表明自己不會參與其中，“不會成為中共宣傳部門的一部分。」

霍利參議員一直反對北京對香港民主的壓制，他說：「北京想把自己的意志強加給香港，想壓制香港的異議，想要壓垮香港。」他還曾親自赴港，親眼目睹了那裡發生的抗議活動，並呼籲香港特首林鄭月娥辭職。

此外，美國其他政界人士也向美國商界表示，不要為了在大陸獲利而犧牲民主價值觀。

報導稱，美國副總統彭斯24日在華盛頓智庫威爾遜國際學者中心發表講話說：「太多美國的跨國企業向中國的金錢和市場的誘惑叩頭，他們不僅不批評中共政府，也不積極表達美國的價值觀。耐克（Nike）將其自身推銷為所謂的社會正義捍衛者，但是在香港問題上，耐克選擇把社會良心拒之門外。」彭斯還把矛頭對準全美職業男籃聯盟NBA。

民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）以及共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）等5名國會兩黨議員最近也聯名致信蘋果公司CEO蒂姆·庫克和暴雪公司（Activision Blizzard）高管 。在信中，議員們希望這兩家公司未來能抵禦大陸政府的干預。

(中時 )