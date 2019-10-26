先前因為「個人因素」突然缺席熱火新球季開幕戰的明星後衛吉米巴特勒，如今缺陣理由終於曝光了！熱火官方26日宣布，巴特勒將因前往探視才剛出生的女兒，繼續缺席熱火出戰公鹿、灰狼的客場比賽，原來這次他並非又在「鬧事」。

吉米巴特勒的女兒是在23日出生，熱火總教練史波斯查表示，「巴特勒現在是一個擁有寶貝小女兒的父親，讓他感到相當自豪，我們也替他感到開心與激動。」畢竟這是30歲的巴特勒初當人父，想要陪在女友和小孩身邊照料也屬正常。

原本吉米巴特勒突然缺席熱火開幕戰，引發外界一陣譁然，畢竟他過往的黑歷史相當驚人，無論是待在公牛、灰狼或七六人期間，跟年輕隊友之間都爆發過衝突，也影響到整個球隊內部氣氛，如今來到熱火，外界當然擔心他會舊事重演。

隨著熱火官方宣布吉米巴特勒接下來兩場客場比賽不打，代表身為熱火全新招牌球星的他，最快要到30日主場遭遇老鷹才會復出，等同整整陪伴家人快要1周時間，是否影響到他的開季表現有待觀察，也期望身為人父的他以後變更成熟。

(中時電子報)