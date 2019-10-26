PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

昨日最新民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜再度惜敗！韓以39%落後總統蔡英文的52%，兩人差距拉大到13個百分點。相較1日民調，韓從38%提高了1個百分點，但進展速度仍有空間。媒體人趙少康提出兩大見解，為韓民調平反，卻成韓黑箭靶。

根據《TVBS新聞》今日公布最新民調，蔡英文支持度為52%，遙遙領先韓國瑜的39%，兩人差距拉大到13個百分點。據同台1日所公布民調，蔡支持度為50%、韓為38%，兩人差距為12個百分點。顯示韓雖民調向上爬，但爬速「龜步」，以致兩人差距慢慢擴大。

趙少康主持政論節目《少康戰情室》，對自家民調提出兩點看法。一是民調只問確定有要去投票的人，其餘18%尚無確切投票意願者就不問，這很有問題；一是只要年輕人投票率低、中老年投票率高、拉高藍綠對決態勢、韓國瑜的吸票力大於國民黨，韓就有當選可能。

言論一出，引熱烈迴響。網友在PTT論壇發文《趙少康舔得很難看》，痛批趙為護航韓國瑜，竟連自家民調都公開質疑，讓人驚訝。其他網友則回應：「合理，18%加上去就贏了」、「12月就知道了，到時他開始提一些勞工政策就要爆了」、「沒去投票還要問啥」、「之前張（善政）已經說了，國策顧問團準備好了，國民黨的大戲要來了」、「少康這些人最後還不是會投韓」。

(中時電子報)