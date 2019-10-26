逛市場也能尋美味！每年年節、節慶前，總有一堆人在南門市場選美味，挑年菜、選粽子等，就連前總統馬英九過去也會在過年前來這陪媽媽買菜！台北市南門中繼市場試營運期間為吸引人潮，今（26日）舉辦消費滿額抽活動，頭獎祭出一萬元市場買菜金外，獎項包括曾數次榮獲台北市天下第一攤金獎賞的年菜、肉乾等，歡迎大小朋友逛市場嘗美味、撈好康！

凡於10月26號到11月13號在2樓美食廣場單店消費滿200元、1樓精品服飾、生鮮賣場、南北雜貨、熟食點心單店消費滿500元，即可獲得摸彩券一張，除頭獎外，獎項包括曾數次榮獲台北市天下第一攤金獎賞的《億長御坊》、購物網站年菜暢銷排行的常勝軍《逸湘齋》、開業超過40年的老店《金龍肉乾》，眾多獎項等著消費者帶回家。

南門中繼市場試營運期間為吸引人潮，舉辦消費滿額抽活動，頭獎祭出一萬元市場買菜金。（圖取自台北市市場處官網）

南門市場本月份搬遷至杭州南路與愛國東路口的中繼市場，並於10月17號開始試營運，試營運期間推出消費滿額抽活動嘉惠消費者，消費滿額抽將分成兩波段進行摸彩，11月2號先抽出第一波幸運得主，有機會獲得《萬有全》、《快車肉乾》等知名店家獎項；第二波抽獎將在11月13號開幕當天進行，南門市場為感謝消費者長久以來的光顧支持，祭出一萬元市場買菜金作為頭獎，要讓民眾作為加菜金；二獎則是由在南門市場開業超過30年的《逸湘齋》所提供的年菜套餐。

南門中繼市場舉辦消費滿額抽活動，頭獎祭出一萬元市場買菜金。（圖取自台北市市場處官網）

三獎為曾榮獲多屆台北市傳統市場節天下第一攤金獎賞殊榮的《億長御坊》提供年菜四件組，裡面的「億品佛跳牆」是店內招牌菜，另《上海火腿行》、《大連食品》、《唐旺手信》、《金龍肉乾》、《協盛福州商號》等知名攤商也都提供眾多獎項給消費者。

南門中繼市場推滿額抽獎，消費滿額就有機會免費獲得市場名攤商品。（圖取自台北市市場處官網）

南門中繼市場消費滿額抽共將為期19天，獎項將於11月2號與11月13號抽出，期間內也有許多攤商自行推出優惠，想撿便宜的民眾可趁活動期間來南門中繼市場購足所需。

南門中繼市場位於杭州南路、愛國東路口，距離原南門市場步行約10分鐘即可抵達，17日起北市府也將提供免費接駁車，市場營業日（周二至周日）上午8時至下午6時，初期每10分鐘於原南門市場（捷運中正紀念堂站2號出口）發車，途經捷運古亭站，終點南門中繼市場。

(中時電子報)