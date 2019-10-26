雖然兩周前剛達成的美陸初階貿易協議一度遭外界看衰，但美國貿易代表署辦公室25日指出，華府和北京在貿易爭端主要議題上取得進展，初階貿易協議「已接近完成」，雙邊副部長級談判將持續進行。

據路透社報導，美陸在特定議題上取得進展，雙方已接近完成部分協議，副部長級磋商將持續進行，近期首長將再度通話。

此外，在美國副總統彭斯發表對陸強硬演說後，川普讚許其演說極好，並稱和美國與大陸關係良好，大陸非常想達成貿易協議，他們期望見到關稅下調，不希望見到即將加徵的懲罰性關稅執行，也將購買更多美國農產品。

不過報導也指出，美陸官員在討論大陸採購農產品計畫時，北京擬要求美方取消陸輸美產品部分計畫實施和已實施的關稅作為回報。

美陸自11日宣布達成「第一階段」貿易協議，雙方近期努力討論協議細節與執行機制，以及時讓川普與中國大陸國家主席習近平在下月智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會簽署協議。

雖然北京當初初步同意採購美國農產品、擴大開放大陸金融服務市場、加強保護智慧財產權，以及與美國達成匯率協定，而川普迄今僅同意取消10月15日對2500億美元陸商品加徵的關稅，12月中旬另一部分對陸商品徵關則尚未表明。

不過一名華府消息人士向路透表示，預料北京在敲定協議前，會要求華府放棄於12月15日對1560億美元陸商品加徵關稅的計畫。被這項加稅計畫鎖定的商品包括手機、筆記型電腦與玩具。

另一名消息人士也表示，若雙方能同意協議條文，北京將免除黃豆、小麥、玉米等部分美國農產品的關稅作為交換。不過，大陸宣布的購買美農產品總額尚未公布。川普先前大讚陸方每年將買400億至500億美元美農產品，而2017年貿易戰尚未開打前，美國農業局統計，當時大陸每年採購量為195億美元。

(中時電子報)