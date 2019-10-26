英國艾塞克斯郡(Essex)23日驚傳，在一輛貨櫃車上發現39具屍體，最新消息指出死者皆為大陸公民，引起關注。為什麼來自世界第二大經濟體的公民會以這種方式冒險偷渡前往英國？

根據移民政策研究所（MPI）的數據，2.58億的國際移民人口中有近1000萬是陸公民，這使陸成為國際移民的第四大國家。其中大多數（近250萬）居住在美國，而加拿大有71.2萬，而澳州有47.3萬。

根據MPI的數據，陸幾十年來的經濟快速增長，在2018年的英國，向陸公民發放了超過73萬張簽證，在發放的290萬張簽證總數中的25％，比上一年增加11％。

儘管外界普遍認為移民是母國可能是貧苦的一群，但實情並非如此，像大陸移民組成廣泛，從低技術勞工到高技術人才都有。

在美國，2018年，美國邊境巡邏隊逮捕了1,077名陸公民，2016年則增至2,439名。那麼，為什麼有這麼多陸公民願意冒險？

事實上在大陸從農村到城市的大量移民推動了經濟繁榮，而養老金改革也幫助陸公民擺脫了貧困。但發展快速，這種情況未來是否會以這種速度持續下去尚有疑問。你可以很有錢，但處在絕望的環境中也不少。「窮人中的窮人」只好冒險出外找尋機會。

(中時電子報)