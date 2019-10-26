2020總統大選開始倒數，國民黨總統候選人韓國瑜的民調卻始終呈現低迷態勢，無法拉近和總統蔡英文的差距，陷入苦戰。而民進黨屏東立委莊瑞雄更拿出他在他選區所做的民調，莊表示，他那選區理論上來說，藍綠差距差不多10%而已，但韓蔡兩人差距卻達到32個百分點，把他嚇了好大一跳！

莊瑞雄在政論節目《鄭知道了》上表示，日前他在他的選區屏南做民調，理論上那個地方，藍綠差距差不多10%而已，大約是55:45，綠比較多一些。

莊瑞雄再表示，結果民調一做出來，把他嚇了一大跳！總統怎麼會差那麼多！蔡英文57.1%，韓國瑜25.1%，兩人差距來到32個百分點，那剩下10幾趴的人未表態，也就是說，幾乎所有的人都表態光了！莊認為，總統大選有82%表態率，非常可怕！

莊瑞雄直言，在他的選區，跟他要選的人，沒人敢提韓國瑜，出門都不敢說，他們都只敢說，「你看莊瑞雄他做那麼多任，現在都跟蔡英文綁很緊」！用這樣的話語打他。對於對手這樣的指責，莊表示，總統立委一起選，當然大家就是一個團隊在拚戰啊！

(中時電子報)