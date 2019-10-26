在電視節目圈相當知名的主持人、律師謝震武於24日播出的政論節目中，罕見對韓國瑜破口大罵，他批韓國瑜的不當發言，長達10分鐘狂譙韓。被死忠韓粉注意到，韓家軍大舉進攻謝震武臉書嗆聲，不料被灌爆的不是謝震武本人臉書，而是「謝祖武」的臉書專頁，鬧出此烏龍事件，網友發現了驚人事實，似乎不是韓粉的錯。

律師謝震武24日在年代《新聞面對面》上花了整整10分鐘痛批韓國瑜，表示他身為總統候選人不應該妄自發言，罕見動怒。並放出「一言興邦，一言喪國」的驚人一語。此舉引來大批網友撻伐，大軍入侵謝震武臉書粉專，對他嗆聲「沒想到你也是綠營打手」等言論。不過尷尬的是，韓粉一窩蜂地灌留言，卻灌到名字差一個字的藝人「謝祖武」。

這舉動不僅害韓粉顏面盡失，遭人戲稱「韓粉出征，寸草不生」，在網路上淪為笑柄。不過有網友實測，在臉書搜尋「謝震武」三個字，第一個跑出來的，就是謝祖武！不亦樂乎地表示，「Facebook也分不清楚謝震武謝祖武」。

其實不能怪韓粉鬧烏龍，有網友實測，在臉書搜尋「謝震武」三個字，第一個跑出來的，就是謝祖武。（摘自臉書）

韓粉氣憤之下的烏龍事件，其實並不能怪罪他們，實際上謝震武本人並沒有臉書，當然無法被搜尋到，又因謝祖武是關聯性最高的名人，造成可愛韓家軍一時的誤會。對此，謝祖武也急忙在臉書回應，「我是鮮師，不是律師啦！」不過因為這次韓粉出征，也意外讓網路上謝祖武和謝震武兩人討論度瘋狂竄升。

因為這次韓粉出征，也意外讓網路上謝祖武和謝震武兩人討論度瘋狂竄升。（摘自PTT）

(中時電子報)