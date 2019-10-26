快艇後衛「黑貝」貝弗利這次真的得了便宜還賣乖！在快艇141比122輕取地主勇士賽後，根據《Yahoo Sports》記者海恩斯爆料，貝弗利竟在休息室內大放厥詞，強調勇士過去幾年能夠如此強大，一切都是靠杜蘭特「作弊」得來的。

根據海恩斯引述貝弗利的說法是，「你們(指勇士球迷)都看到了，你們這些人沒有杜蘭特之前和之後完全不同，哈哈！你們已經靠著杜蘭特作弊很長一段時間了，這根本沒什麼，你們打出一波很棒的高潮，但現在該回歸現實了。」

貝弗利不僅這樣挑釁勇士球迷，他在比賽過程中，看到勇士新主場大通中心球迷提前離場，還刻意在場邊大喊，「嘿！你們想去哪裡？」擺明就在羞辱主場球隊勇士，只是如今形勢比人強，勇士確實不如以往強大，被黑貝嘲諷也應該。

不過貝弗利與勇士之間早有嫌隙，尤其是在今年季後賽，儘管貝弗利用盡一切手段防守杜蘭特，仍然躲不掉快艇遭到勇士淘汰出局命運，如今讓他逮到機會洩恨，當然會拚命想辦法嘲笑勇士今非昔比，畢竟如今的快艇，確實比勇士強大了。

(中時電子報)