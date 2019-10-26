國民黨總統參選人韓國瑜向高雄告假後，從南向北展開「土地傾聽之旅」，但傳出日前到地方時遭到「冷落」，原因就出在韓國瑜沒有國民黨的「不分區提名權」。

雖然國民黨主席吳敦義曾表示會優先參考韓國瑜對名單所提出的意見，但不可否認這件事情已經對韓造成了影響，資深媒體人尚毅夫在政論節目上表示，這個問題癥結點就是在吳敦義所謀求的「立法院長」一職，吳敦義為了當立法院長，不分區的提名權是一定不會放掉的。

前主席洪秀柱也曾表示，國民黨的不分區名單應該讓韓國瑜參與，這樣也有助於國民黨的團結；尚毅夫表示現在的不分區名單的問題就是，如果編得不好，恐怕區域立委也會跟著完蛋。

尚毅夫透露，10月4日韓國瑜與吳敦義曾會面，討論不分區的事宜，但他表示兩人僅討論過「原則性」的問題，包括年輕化、國民黨整體的選舉因素等等，但現階段吳、韓兩人分權上的問題，仍是國民黨內的巨大矛盾。

(中時電子報)