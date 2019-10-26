第17屆同志遊行今（26）日下午登場，預計人數達20萬，遊行路線總長5.5公里。由於今年5月同婚專法通過，所以遊行主題是「同志好厝邊」，說明同志就在我們生活中，盼社會能和樂融融，不分你我都是彼此的好鄰居；台灣同志家庭促進會為呼應遊行，下午4點在北市府前廣場舉辦2019年第一屆彩虹親子嘉年華會，預計超過百對同志家庭共襄盛舉。

「同志好厝邊」從中午12時30分在台北市政府前廣場盛大登場，下午1時30分起沿著忠孝東路往凱達格蘭大道前進，有別於以往拉彩虹旗，今年改以彩虹車隊方式依序出發，下午4時30分是凱達格蘭大道終點舞台的表演，嘉賓包括9m88、A-Lin、微笑唸歌團，以及今年的彩虹大使HUSH。

至於2019年第一屆彩虹親子嘉年華會從下午4點開始，這是台灣首次彩虹寶寶的迷你遊行，由小朋友與家長帶隊，高舉彩虹旗與畫作繞行彩虹市集。

(中時 )