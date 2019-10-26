星巴克再推萬聖節好康！ 10/30和10/31連續2天舉辦「星光好友分享日」，只要在下午4點到晚上8點期間至星巴克，購買容量、口味和冰熱皆相同的星巴克飲料，其中一杯將由星巴克招待，每人至多可以買二送二。

星巴克的鐵粉又要瘋狂了！10/30與10/31星巴克再推好友分享日！不過，這邊要提醒消費者這次的活動，限定每人每次至多買二送二，且飲料限當場一次領取，不提供寄杯的服務，也不適用於外送和預訂服務。星光好友分享日的優惠品項不包括典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡。

機場門市(松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、小港國際站門市及機場管制區內門市)、高鐵/鐵路站內門市(青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、台鐵一、板橋車站)、風景區門市(淡水雲門、漁人碼頭、海生館、洄瀾、清境門市)及龍門、大英、典藏101/101 35F、漢中、世貿一館門市及新開幕一個月內門市(台北時代、信義經貿、新竹台醫、逢甲大學、誠品中山、中壢休息站門市等)等門市不適用此優惠。

(中時電子報)