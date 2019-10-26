Tatum and Brown were in sync tonight, logging 25pts/9reb/4ast apiece and connecting on the break for tonight’s @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/yeMAzyAThO — Boston Celtics (@celtics) October 26, 2019

「綠衫軍」塞爾提克終於展現「三槍」威力！塔圖、傑倫布朗與肯巴沃克都拿20分以上，以及全場搶下21個進攻籃板，塞爾提克26日以112比106力挫上季總冠軍暴龍，漂亮取得新球季主場開幕戰勝利，也揮別首役慘輸七六人陰影。

原本打到最後3分02秒，暴龍靠著席亞卡的兩罰俱中，把比數追成1分落後，整個戰局看起來還很難說，沒想到暴龍剩餘比賽時間完全沒法得分，塞爾提克先靠傑倫布朗投進三分球，再靠塔圖最後13.9秒的兩罰俱中，成功帶走勝利。

塔圖和傑倫布朗相當巧合地都拿25分、9籃板及4助攻，只是布朗多了2火鍋，肯巴沃克也在下半場突破低潮，最後拿下22分，海沃德貢獻15分、8籃板，儘管少了替補中鋒坎特(膝傷)，塞爾提克全場仍搶56籃板，比暴龍多10個。

暴龍則是繼續看全新一哥席亞卡表演，他拿全場最高33分，外加8籃板、2助攻，羅瑞也有29分、7助攻與4籃板，可惜前役火力全開的范維利特，26日交出投11中2的差勁手感，先發中鋒馬克蓋索更慘，全場投8中0、僅得1分。

(中時電子報)