洋基正遭到紐約媒體嚴格檢討，總管凱許曼(Brian Cashman)本周在記者會上面對質疑，大家認為他錯過了補強先發投手的機會，導致洋基在季後賽缺乏競爭力。凱許曼親口反擊，他表示自己對此心安理得，「我沒有做錯決定，我吃得飽睡得著。」

近年洋基錯過凱寇(Dallas Keuchel)、韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、柯賓(Patrick Corbin)等4位強投，前兩人2017年奪冠，後面3人目前正在打世界大賽。洋基本來有機會買到這4人，最後全部落空。

凱許曼解釋，韋藍德太貴了，當時年薪2800萬美元，老虎隊貼補800萬美元，洋基因為豪華稅的負擔還是買不起。

「我們有沒有給左投柯賓出價？有啊，只是國民隊出了更奢侈的價錢。」國民6年1.4億美元從自由市場買走柯賓，平均每年也超過2000萬美元。

寇爾兩度擦身洋基，凱許曼說第一次是很久以前的事了(寇爾當初選秀的時候)，後來海盜隊2017年出售寇爾，洋基也有競標，太空人的開價雖不高，但海盜決定賣給太空人。

凱寇季中差點加盟洋基，但凱許曼只給「最低價」(合格報價)，而且還要求刮去凱寇的招牌美髯，最後勇士殺出來，加價一點點買走凱寇。

因此凱許曼自認沒做錯，買不到好投手是因為客觀條件不允許。洋基近年只從運動家那裡買來了沒用的葛瑞(Sonny Gray)，不料葛瑞被賣去紅人隊之後回復王牌身手，洋基偏偏就這麼倒楣。

總教練波恩(Aaron Boone)說：「我們是否真的需要(先發強投)？不盡然，其實我們今年季後賽只輸了一兩球而已。」洋基兩年前大戰7場敗給太空人，今年又6戰輸太空人，兩支球隊的差距確實沒很大。

(中時電子報)