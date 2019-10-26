國民黨主席吳敦義昨天自爆總統參選人韓國瑜曾向他建議不分區人選，並承諾會優先考慮，吳今天出席「2020青年培訓計畫」開訓典禮前受訪表示，韓國瑜提出的人選不超過三分之一，明年大選，即便總統當選，也要國會過半，才有辦法撥亂反正，因此他要尊重有些立委一定要突出才行，要很謹慎。

吳敦義說，韓國瑜與他某次一起吃晚餐時，當面向他推薦過幾個人，他也會納入考慮，但這份名單沒有超過三分之一名額，因為總統、立委大選都非常重要，總統就是當選了，也要國會過半，達到60席次目標，才有辦法真正撥亂反正，所以他也要尊重有些立委一定要突出才行。

吳敦義表示，目前區域立委提名70多人，不分區立委總計有34席，要努力設法贏到一半，甚至更多才行，因此會很謹慎。至於把自己列為不分區第幾名，吳說，通盤考量後，再做決定。

吳敦義現場也和學員互動，詢問韓國瑜何時拋出「台灣安全，人民有錢」，吳語畢也和學員擊掌，離開之前再次祝福並鞠躬致意，展現親民形象。

(中時 )