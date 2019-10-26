針對近來媒體關注台北故宮典藏數位化比率問題，26日故宮回應指出，截至今年9月底止，整體典藏數位化完成率約26.49％，將持續上網公開，成為人民共享的公共財。

外界關切台北故宮典藏數位化比率，故宮回應指出，一、故宮典藏數位化自民國91年啟動，期間政府持續投入經費執行。截至108年9月30日止，故宮典藏總數為698,694件（冊），整體典藏數位化完成率約26.49％。其中「書畫類」12,798件，數位典藏完成率95％以上。「器物類」73,838件，數位典藏完成率85％。「圖書文獻類」612,058冊（約1,200萬頁），數位典藏完成率18％。

二、故宮典藏數位化後免費上網公開，成為人民共享的公共財。文物經過掃描或數位拍攝，以及基本資料建檔程序後，器物類和書畫類文物圖檔公開於器物典藏資料檢索系統，書畫典藏資料檢索系統，另提供高解析圖檔於「故宮Open Data專區」可供各界下載使用；圖書文獻類則公開於院藏圖書文獻類資料庫，供線上查詢。

三、文物圖檔要運用於數位新媒體藝術展，則需由策展人構思策展，選定合適文物，結合運用AR、VR、沉浸式劇場等數位科技，對文物圖檔進行影音、影像處理、投影、互動設計等大量數位編修工作，才能打造出優質展覽。

(旺報 )