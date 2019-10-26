對於美國副總統彭斯昨天針對美陸關係的演說，川普25日表示彭斯演說內容極好，並表示，現今美陸關係良好，陸方亟欲達成貿易協議，北京將購買更多美國農產品。

對於美國副總統彭斯昨天針對美陸關係的演說，川普25日表示彭斯演說內容極好，並表示，現今美陸關係良好，陸方亟欲達成貿易協議，北京將購買更多美國農產品。

據路透社報導，在被問及24日彭斯（Mike Pence）演說中「美國將與香港示威者站在一起」，他是否同意彭斯的說法時，川普表示，他知道彭斯的演說內容，彭斯的發言極好，美陸正密切合作。他表示，北京希望達成協議，期望見到關稅下調，不希望見到即將加徵的懲罰性關稅執行，也將購買更多美國農產品。

彭斯昨天在華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）舉辦的首屆馬勒克公共服務領袖講座（Frederic V. Malek Public Service Leadership Lecture）上致詞時表示，川普清楚表明，美國支持自由、尊重國家的主權，但也期待大陸能遵守承諾。如果北京當局最後用暴力對付香港示威者，美中貿易協議的達成將會十分困難。

指出，川普改變了美陸關係，美國如今體認，大陸是個經濟與戰略對手，川普總統採取了大膽果斷的行動，改正過去失敗的政策，增強美國實力，要北京負起責任。在香港方面，彭斯提到川普曾強調，必須用和平解決方案來尊重香港民眾的權益，並敦促港人維持非暴力抗爭的路徑，而「我們代表香港人發聲」，過去沒有一位總統如此強烈的在美中關係之中推動美國利益。

彭斯演說時也多次提及台灣，表示美國跟台灣站在一起，捍衛台灣得來不易的自由，川普政府授權更多的對台軍售，並認同台灣是世界主要貿易經濟體，更是中華文化和民主的燈塔。

(中時電子報)