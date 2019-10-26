王疑似重心不穩，連人帶車2度摔倒，幸好被警方及時接住。（台中市警3分局提供／張妍溱台中傳真）

一名63歲王姓男子，日前從台中市東區干城福利站購物完欲騎機車返家，因身體不適搖搖晃晃，最後體力不支摔車，四腳朝天在機車旁，員警獲報趕抵現場，王男仍堅持自己騎車回家，一直驚呼：「鑰匙孔不見了！」，員警見狀聯絡其家屬陪同王男，至醫院觀察治療。

警方指出，當日接獲民眾報案，稱於東區干城福利站有民眾需要警方協助，63歲的王姓男子，剛從東區干城福利站購物牽機車，載了大包小包東西欲騎機車返家，卻因身體不適走路頻頻跌倒，手腳都因而擦傷流血，王男卻還向員警表示自己可以騎機車回家。

警方表示，王男當時向警方表示可以自己騎機車回去，卻連鑰匙孔都找不到，逞強向員警表示鑰匙「只是沒插進去而已！」，話說完畢，接著王疑似重心不穩，連人帶車2度摔倒，幸好被警方及時接住。

員警見他連坐在機車上都搖搖晃晃，甚至連鑰匙孔都找不到，實在無法安心讓他自己返家，交談過程中王男因身體不適，情緒不穩定，員警安撫後，才答應到醫院接受檢查治療。

(中時 )