中天亞洲台【聚音】首錄記者會，主持人謝忻出席。(粘耿豪攝)

謝忻挺過不倫戀風波，上週重拾主持棒，與徐乃麟齊主持中天亞洲台節目《聚音》，沉潛4個月的謝忻露出久違笑容、感性說：「我會好好珍惜（主持機會）」，而謝忻近日也在網曬新照，她大開深U，美胸呼之欲出，畫面超養眼。

謝忻日前在IG曬日常照，只見她豪開深U、有料上圍快彈出，深邃事業線超吸睛，讓網友看了眼睛大吃冰淇淋，狂讚「深夜事業線」、「該往下看嗎」、「好瘦」，而有粉絲好奇謝忻品嚐的美食，也釣出謝忻回應：「水果優格雜糧很好吃！」

(中時電子報)