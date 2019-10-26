菲台商喊凍蒜！支持者攜韓冰照向李佳芬要簽名。(中天新聞提供)

中國國民黨總統參選人韓國瑜向高雄市府請假，全力拚2020總統大選，妻子李佳芬成為最佳分身，親赴國外會見僑胞。24日造勢大會上，她受到菲律賓150位台商熱烈歡迎。她強調不來不知道，一來嚇一跳，原來海外僑胞熱愛中華民國更勝台灣本地人。有支持者拿韓冰舊照向李佳芬索取簽名，讓她意外又感到開心。

中天新聞報導，李佳芬23日啟程東南亞之旅，即展開一連串活動，24日造勢大會上150位台商齊聚一堂，熱情僑胞大喊凍蒜，一掃台商已綠油油傳聞。李佳芬說，不來不知道 一來嚇一跳，原來海外僑胞熱愛中華民國更勝台灣本地人。在旅菲台商歡迎宴會席間，支持者還拿出韓冰舊照索取簽名。台商說，她花3小時開車與會，知道佳芬姐也是鳳迷，所以特地列印出韓冰的舊照，請佳芬姐簽名。

李佳芬在下午專題演講時，依然緊扣去中化課綱，強調政府將歷史一刀切，中華民國離我們愈來愈遙遠。她透露，當家裡孩子小時候講台灣是我們國家時，他們夫妻都嚇一跳，怎麼連這樣的問題都會在家裡出現，可見這問題有多嚴重。

(中時電子報)