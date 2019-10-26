針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌批評，前總統馬英九的密友律師為凶嫌辯護、政協牧師居中跑腿，照妖鏡一照，「魔鬼一一現形」。國民黨主席吳敦義今天出席「2020青年培訓計畫」開訓典禮後受訪痛批，蘇先生的話過重了，希望蘇能收回魔鬼這兩個字，「收回去並不會讓自己瘦一公斤或矮一公分，反而人格與被尊重程度，有一點療傷效果」。

吳敦義表示，這個形容詞太不適用了，話也太重了，他不會說蘇貞昌是不是魔鬼，因為中華民國應該沒有魔鬼，即便政見、眼光、作法或許不同，但一定要尊重對方的人格與人身安全，這是最起碼的認知，馬英九怎麼會是魔鬼呢！應該不會是。

吳敦義回嗆，他沒有實際聽蘇先生講，如果真的講馬英九是魔鬼，他會非常非常意外，如果蘇先生真的講這句話，那是不對的，希望他收回這兩個字，「收回去並不會讓自己瘦一公斤或矮一公分，反而人格與被尊重程度，有一點療傷效果」。

吳敦義致詞時嘲諷，現在有很多不公不義的法規有待檢討，比如時下流行的「封官酬庸」，縣市長選輸去當行政院長和副院長，當地方考察就會很尷尬，「你贏好幾萬票當選市長，我當行政院長要如何支持」。

吳敦義揶揄，老實講，「要封官也要考慮視覺觀感」，現在有很多國營事業，很多人也沒在該事業做過一天，就去當董事長，比如華航、中鋼、中船、台肥等族繁不及備載，很多國營事業怨聲載道，希望蔡政府有所節制，至少要有公平。

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(中時 )