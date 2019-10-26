體驗中國傳統刺繡。(中華全球選拔協會提供)

雖然來自不同國家和城市，但佳麗們的福字還是寫得有模有樣。(中華全球選拔協會提供)

來自荷蘭佳麗羅米(右)，在書法老師指導下揮毫。(中華全球選拔協會提供)

來自世界各地的參賽佳麗。(中華全球選拔協會提供)

來自世界各地的參賽佳麗齊聚濟南。(中華全球選拔協會提供)

50位來自世界各個城市的2019第14屆全球城市形象大使的参賽佳麗，25日走訪濟南最負盛名的大明湖，台灣許多民眾對大明湖最深刻的印象就是《還珠格格》戲中，乾隆與紫薇母親邂逅的地方。如今，夏雨荷不在了，選美佳麗們美麗的倩影穿梭在湖光瀲灩當中，成為遊客眼中最美的嬌點。

第14屆全球城市形象大使世界盃總決賽將於11月2日在山東濟南舉行，50位來自世界各地的參賽佳麗成為濟南最佳的旅遊代言人。佳麗們昨前往濟南知名的旅遊景點大明湖，找尋「夏雨荷」的身影，台灣許多民眾對大明湖的印象是來自《還珠格格》，當時這部戲大受歡迎，也讓大明湖跟著紅起來。

遊湖前，佳麗們先到泉城書房體驗中國傳統剌繡、書法的藝術精萃，來自荷蘭的佳麗經過書法老師悉心指導，揮毫颇具氣勢，其他佳麗也不遑多讓，一個個的「福」字寫得喜氣洋洋。

剌繡也是中華文化之一，佳麗們一針一線都重頭學起，老師稱讚這些佳麗不只台步走得好，女工也能一學就會。

佳麗們除了在賽前到各個景點参訪，體驗濟南當地的人文風情之外，最重要的是準備比賽。來自台灣的柯純心今年17歲，是所有佳麗年紀最小的，家人為了替她打氣，組成7人加油團陸續抵達濟南，她這幾天也交了不少好朋友，佳麗們相互照顧，熱情洋溢，為秋天的濟南增添不少詩情畫意。

(中時 )