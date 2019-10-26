柯爸媽首次替民眾黨立委候選人掃街輔選，深入市場與民眾及攤商搏感情。（巫靜婷攝）

台北市長柯文哲的爸媽，26日上午代兒替民眾黨提名，苗栗縣第一選區立委候選人朱哲成掃街拜票，被問及柯文哲自焚失言風波，柯媽語重心長表示，「做人不應該自殺，對父母不孝也對兄弟姊妹無情」，認同柯所言「自焚是很爛的方式」，強調遇到問題應尋求其他方式解決，不是自殺。

台北市長柯文日前1句「要自焚去河濱公園，不要在公寓裡」，引發熱議，後又指「有一陣子西藏喇嘛都用自焚方式自殺，造成中共很大的困擾」，引起西藏人權團體抗議，柯爸媽26日陪同民眾黨立委候選人拜票，回應柯文哲自焚言論，認同自殺是不對的方法。

柯媽表示，「人不應自殺，老母生我們1條生命，若去自殺，老母有多傷心，不孝，對兄弟也無情，我覺得不要自殺，看要怎麼解決問題，為什麼一定要自殺」，聽到記者詢問，西藏人權團體將對柯的失言進行抗議，她反嗆「要抗議就去抗議，每個人有每個人的想法，難道一定要自殺，哪有這種事」。

(中時 )