運用大數據打擊犯罪，是近年來警方科學辦案的方法之一；台中市太平警分局日前聯合勤教時段，邀逢甲大學政治學系暨研究所教授楊志誠博士，以打擊犯罪大數據為主題，加強基層員警專業知識，指派警力於犯罪頻繁熱點提高見警率，發揮有效降低警轄區犯罪率效果。

楊志誠博士講授「社會治安的危機管理與大數據的運用」課程，他認為，目前電子通訊軟體高度發展時代，以過去的危機處理方式，來面對當下許多群眾事件，恐怕不再有效，甚至引起更大波瀾，所以因應局勢變化的預測，「大數據」因而產生，透過大數據運用在警政工作上，可以提升犯罪預防的成效。

太平警方表示，凝聚員警向心力、提高士氣，每月均會利用聯合勤教時間，除表揚破案有功員警及為民服務績優同仁，邀專家授課也讓第一線同仁獲益良多，提振員警繼續打擊犯罪、為治安打拚。

講授過程中楊教授將危機處理、危機管理、危機預防甚至大數據運用等艱澀的觀念，利用許多案例並結合當下時事帶入講授內容中，讓員警們有基本的危機處置的概念。

(中時 )