行政院長蘇貞昌昨在立法院點名燒死父母6人的死刑犯翁仁賢，以及小燈泡案兇手王景玉，重申「死刑定讞，就該執行」；對此前總統馬英九今至新北市三峽區，替國民黨立委參選人林金結站台時表示，「蘇貞昌可以去做啊！不要一直光用嘴講講而已嘛！」

馬英九說，死刑是我國正在執行的法律，三審定讞的案件本來就應該執行，不執行是違法的，蔡政府3年來僅執行1位死刑犯，不該拖那麼久，難道死刑是白訂的嗎？蘇貞昌身為行政院長，照理可以指示法務部依法執行死刑，不要一直光用嘴講。

(中時 )