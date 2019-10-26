蘇點名2死刑犯該槍決 馬酸：不要一直光用嘴講啦 11:042019/10/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九今至新北市三峽區，替國民黨立委參選人林金結站台。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌昨在立法院點名燒死父母6人的死刑犯翁仁賢，以及小燈泡案兇手王景玉，重申「死刑定讞，就該執行」；對此前總統馬英九今至新北市三峽區，替國民黨立委參選人林金結站台時表示，「蘇貞昌可以去做啊！不要一直光用嘴講講而已嘛！」 馬英九說，死刑是我國正在執行的法律，三審定讞的案件本來就應該執行，不執行是違法的，蔡政府3年來僅執行1位死刑犯，不該拖那麼久，難道死刑是白訂的嗎？蘇貞昌身為行政院長，照理可以指示法務部依法執行死刑，不要一直光用嘴講。 投票》是否支持大學生、碩士生出國遊學1年，應由國家付費？ (中時 ) #執行 #死刑 #蘇貞昌 #死刑犯 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇揆：年輕人看韓進中聯辦才有亡國感 11:162019/10/22 政治 藍委與蘇揆互嗆「閉嘴」、「你叫什麼叫」 11:482019/10/22 政治 陳同佳案馬英九哽咽 他稱馬正向韓示範如何當總統候選人 13:472019/10/22 政治 蘇貞昌：只要陳同佳一入境 立刻將他逮捕 16:212019/10/22 政治 蘇貞昌轟馬魔鬼現形 連勝文：搞鬥爭連基本人權都忘掉 16:342019/10/25 政治 徐國勇飆罵中時記者 蘇貞昌：不必對媒體發脾氣 16:552019/10/25 政治 徐國勇嗆記者藍委問該道歉或嘉獎 蘇貞昌這樣說 17:182019/10/25 政治 蘇貞昌指死刑就該執行 國際人權聯盟：廢死前應暫緩執行 19:092019/10/25 生活 救選情 為陳同佳案解套！又是政治算計 蘇拋執死令 04:102019/10/26 政治要聞 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 政治熱門新聞 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 - 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 - 政治 韓拚2020 命理師：最可怕是在1月時 - 政治 驚！宋楚瑜私下傳話 不排除讓藍軍的他代打上陣 - 政治 當初派朱立倫會贏！？名嘴拍桌怒飆吳敦義 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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