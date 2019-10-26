國民黨總統參選人韓國瑜向高雄告假後，從南向北展開「土地傾聽之旅」，但傳出日前到地方時遭到「冷落」，原因就出在韓國瑜沒有國民黨的「不分區提名權」；這件事讓韓國瑜在地方的行程受阻，這也是造成韓國瑜近來的行程短缺的主因。

但美麗島電子報董事長吳子嘉反倒表示，這才是韓國瑜強大的地方，韓國瑜儘管因為吳敦義的不分區分權問題，在地方吃不開，但他靠著兩套心法：「回家睡覺」以及「一毛不拔」，這兩招「打遍天下無敵手」。

吳子嘉解釋，「回家睡覺」就是儘管地方派系不給我排行程、我一整天都沒曝光，但韓國瑜一點都不心慌、一點都不心急，就是「回家睡覺」，以不變應萬變，讓別人看不懂你在幹甚麼。

而「一毛不拔」則是用來對付那些蠢蠢欲動的地方派系，他們因為韓沒有不分區的提名權而孤立韓、疏遠韓，但韓甚麼都不管，一分錢、一分力都不跟他們拿，從屏東起「一毛不拔」，在最艱困的地方起步，後面就不可能更慘了！到時候韓國瑜勢頭起來了、當選了，而他對這些地方派系一分都不欠！通通都要聽韓國瑜的！

吳子嘉表示，韓國瑜的心臟非常的強，這個「草包心法」不是每個候選人都能用的，但是韓國瑜用得如此如火純精、如此處變不驚，這是無人能敵的，所以絕對不能小看韓國瑜！

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(中時電子報)

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