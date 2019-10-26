20191022中天新聞 莫忘世上苦人多！ 韓粉組青年團 環島送愛心

外界認為國民黨總統參選人韓國瑜支持者多偏年長者，有年輕人組成「韓家青年志工團」，不僅出席各大造勢，還全台環島做公益，以行動打臉外界成見。成立短短3個月，已有約200人加入，至今已發出200個愛心便當給弱勢族群，讓網友大呼感動。

一群平均不到30歲的年輕人，組成「韓家青年志工團」，追隨韓國瑜的腳步到處造勢，現場高喊著「國家靠你我翻轉」口號，讓台下韓粉情緒沸騰。不僅如此，這群青年志工，更自掏腰包全台環島做公益，親手為弱勢長者遞上愛心便當。

青年志工從10月15日來，已來到高雄、台東、花蓮、台中四站，每站發60個愛心便當，盼能弘揚韓國瑜苦民所苦精神。團長受訪表示：「韓市長曾經說過的，『莫忘世上苦人多』，在這個世界上每一個角落，都很多人需要等待我們去幫助。」

此外，團長也表示，他們出行時都會穿著團服，讓大家知道他們是韓國瑜的青年志工團。其他團員也表示，他們沒有雄厚資金，年輕就是最大本錢，盼用行動爭取更多同年齡朋友的支持。

(中時電子報)