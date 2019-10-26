小櫻，這次國文你考幾分？

(圖/李奇提供)

我…考一百分… 哇！這麼厲害呀！

(圖/李奇提供)

為什麼中間的「零」長得怪怪的？

(圖/李奇提供)

干你屁事！導師媳婦最近生小孩請我吃紅蛋不行嗎？這樣也能抝…

(圖/李奇提供)

<李奇>天馬行空藝術創作者

漫畫及各類型著作出版七十餘本

音樂創作、製作、出版發行共160多張專輯

個人原創詞曲音樂代表作:

《台灣有你真好》

(中時 )