「小魚&小櫻」這樣也能抝 11:212019/10/26 中時 吳雅媚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 (圖/李奇提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 小櫻，這次國文你考幾分？ (圖/李奇提供) 我…考一百分… 哇！這麼厲害呀！ (圖/李奇提供) 為什麼中間的「零」長得怪怪的？ (圖/李奇提供) 干你屁事！導師媳婦最近生小孩請我吃紅蛋不行嗎？這樣也能抝… (圖/李奇提供) <李奇>天馬行空藝術創作者 漫畫及各類型著作出版七十餘本 音樂創作、製作、出版發行共160多張專輯 個人原創詞曲音樂代表作: 《台灣有你真好》 (中時 ) #出版 #音樂 #發行 #專輯 #著作 也許您會感興趣 推薦閱讀 歡慶創系半世紀 實踐音樂系舉辦大型古典音樂會 11:542019/10/22 生活 客籍作家潘樵 再完成新著作《山村洄游》 16:562019/10/22 生活 一起稻田中聽音樂 2019米樂稻浪音樂節 16:522019/10/23 生活 新學林出版社贈書給樹下苦讀嘉女生 勉堅持初衷 17:532019/10/23 生活 北視家協 打造視障音樂發展中心 04:102019/10/24 產業特刊 「2019新北市音樂劇節」 外百老匯劇碼首度來台 09:472019/10/25 生活 打造新光音樂廳 吳東進親赴上海買回千萬名琴 22:012019/10/24 財經 打造新光音樂廳 吳東進買千萬名琴 04:102019/10/25 金融．稅務 大陸歌手徐聖恩新曲疑抄韓團 道歉還送WINNER專輯 21:132019/10/25 娛樂 酷玩樂團隔4年再出輯 《Everyday Life》16曲唱出人權 23:132019/10/25 娛樂 生活熱門新聞 好市多鍋物秒殺！網驚：是多好吃 - 生活 吃蘋果會便秘還是止瀉？答案驚人 - 生活 還原謝震武發飆現場 大學教授：我們只能在旁邊... - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 北捷禁食真正原因 竟不是為整潔 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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