針對民進黨喊出國會過半總統比較容易做事情，民眾黨主席柯文哲上午反問：「2000年兩個黨都曾經完全執政，結果你滿意嗎？」對於自己最近藏人自焚失言風波，他則辯稱「我最多只是哪個地方失言」，反觀民進黨卻是買網紅來粉飾太平。

柯文哲說，從2000年兩個黨都曾經完全執政，結果看到什麼？他還表示以前是民進黨支持者，在台大當醫生食還花幾萬元買過阿扁的紀念金幣，到了2018年討厭民進黨變成台灣最大黨，雖然他常常說要反省檢討，一直沒有看到民進黨檢討的心情。

對於多次不當言詞辱罵總統府祕書長陳菊，柯也辯稱「我不會隨便去罵陳菊」，一定是在地方遇到什麼，看到什麼、聽到什麼，但綠營也知道但就不肯面對現實。柯文哲也對綠營國會過半訴求反問，2000年兩個黨都曾經完全執政，結果你滿意嗎？

柯文哲也對自己最近藏人自焚等失言辯稱，「我最多只是哪個地方失言」，但失言的還三分真七分假，民進黨則是做錯許多事。

他說，他的失言經過這種產業鏈後，政治人物做久了都看得懂，變他們的產業鏈，用一個新聞帶風向。柯更直指民進黨花錢買網軍，「你們民進黨現在買了多少網紅？網頁買了多少？大家心裡有數，1450這個名稱怎麼來的？」

(中時 )