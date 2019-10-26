【德甲足球】多特蒙德@沙爾克04

開賽時間 10/26 (六) 21:30 單場+場中投注 FOX體育

多特蒙德周中有3名主將沒有跟隨球隊出席歐冠比賽，包括患上流感的隊長馬可瑞斯、另外兩名傷兵為前鋒卡塞爾以及左後衛斯梅爾澤，而3人中只有馬可瑞斯確定可在今場比賽復任先發。沙爾克04中場塞爾達傷癒可復出，但美國國腳麥肯尼因小腿有問題休戰。

沙爾克04中場塞爾達(左2)傷癒可復出。（達志影像）

德甲8週比賽之後，前9名球隊非常接近。排名第1的慕森加柏跟第9的勒沃庫森，差距只是2分，而多特蒙德名列第4位有15分，沙爾克04名列第7有14分。沙爾克04最近兩場聯賽不勝，上仗作客負霍芬海姆0比2。多特蒙德上一場聯賽主場1比0勝榜首慕森加柏，5場聯賽不敗卻只是2勝3和。周中歐聯又以0：2負國際米蘭，體能消耗比沙爾克04大。要留意是本場比賽是魯爾區德比戰，而沙爾克04在主場往往能擊敗多特蒙德，讓分+1或是主隊勝可優先考慮。

沙爾克04近5次聯賽主場對多特蒙德，2勝2和1負，而沙爾克04近4次聯賽主場對多特蒙德，半場玩法中的不讓分[上半場]，3次是「和」。

【德甲足球】文達不來梅@勒沃庫森

開賽時間10/27(日)00:30單場+場中投注

勒沃庫森的牙買加翼鋒拜利缺陣1個多月後，有望今戰傷癒復出，德國翼鋒拉爾斯本德和後衛強納森塔也及時康復可比賽。文達不來梅的日本國腳前鋒大迫勇也傷癒，或先從板凳出發，後衛托普雷克傷癒候命。

勒沃庫森面對德甲和歐聯兩條戰線表現力不從心。（達志影像）

周中歐冠小組賽大敗給馬德里競技後，歐冠比賽3戰全敗，幾乎肯定無法晉級16強，並可專注德甲比賽。球隊在德甲也不理想，已2場不勝，幸好聯賽名列第9，其實也只落後榜首慕森加柏2分。

文達不來梅聯賽走勢平均接連打平。（達志影像）

文達不來梅最近在德甲3連平，失球更是除降級區內3隊以外最多的(已失17球)，目前排12位。既然文達不來梅後防不穩，可優先考慮大小[總分]的大2.5。雙方近2次聯賽交手，總進球數都是4球(或以上)。

【西甲足球】畢爾包@馬德里競技

開賽時間10/27(日)03:00單場+場中投注

馬德里競技為求進球，今場比賽會派出莫拉塔和科斯塔兩大前鋒一起先發，但後衛荷西‧馬里亞吉門斯在周中歐聯傷出，今場比賽缺陣。畢爾包各主力沒有受傷患困擾，先發陣容完整。

莫拉塔本賽季狀態回勇。（達志影像）

馬德里競技聯賽表現普通，近5場聯賽是1勝4平0敗，成了平手專家。客隊畢爾包4場聯賽不勝，2和2負。馬德里競技和畢爾包均於西甲內防守力極強的球隊，兩隊9場西甲後都只掉5球，是西甲掉球最少的球隊。無奈攻力不濟，兩隊9場同樣只進8球，是西甲前11名球隊中，進球最少的兩隊。

科斯塔續演野獸本色。（達志影像）

既然兩隊都是攻弱守強，可優先考慮大小[總分]的小2.5，而對賽往績馬競佔優，主勝不是完無機會。雙方近5次聯賽交手，馬德里競技4勝1負，而近3次聯賽交手，2次總進球數是2球。

(中時電子報)