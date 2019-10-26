如同籃網明星後衛厄文賽前預告，「我們即將接管這座城市！」事實上他也做到了！26日上演的紐約內戰，籃網靠著厄文最後22.4秒精采投進逆轉三分球，有驚無險以113比109擊退尼克，看來厄文真的很想當上全新的「紐約之子」。

厄文賽前發布影片表示，「杜蘭特是我最好的朋友，我只想讓他盡快康復，在他回來之前，我們將接管這座城市。在紐約有不同的居民、不同的文化，但那些支持紐約籃球的人還在，且開始支持籃網，因為只要你打好，人們就會尊重你。」

結果厄文也用實際行動證明，前役狂轟50分的他，26日雖然手感較差，卻在讀秒階段，籃網還以108比109落後尼克之際，毅然選擇三分出手命中，充分展現他的大心臟，接著丁維迪最後8.9秒兩罰俱中，幫助籃網拿下紐約內戰勝利。

厄文26日全場投19中8，含三分球投8中2，貢獻全場最高26分，且有5助攻、3抄截，丁維迪也替補攻下20分，喬哈里生13分，利佛特12分；尼克則以替補後衛崔爾22分最高，今年探花巴瑞特與諾克斯各有16分，蘭道爾14分。

(中時電子報)