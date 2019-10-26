陳同佳案持續延燒，行政院長蘇貞昌日前一席「魔鬼說」引發外界譁然，更直指陳長文就是前總統馬英九的「密友律師」，對此馬英九今上午至新北市三峽區替立委參選人林金結站台時重砲回擊，陳長文辦什麼案子跟我有什麼關係？莫名其妙！蘇院長講這種話、說我是魔鬼，根本自己心術不正，信口開河，非常不好，「他已經不適任當行政院長，要趕快辭職」。

(中時 )