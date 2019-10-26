遭批魔鬼現形 馬轟：蘇不適任 12:492019/10/26 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 馬英九今上午至新北市三峽區陪同立委參選人林金結掃街拜票，沿途商家熱情搶著合照。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陳同佳案持續延燒，行政院長蘇貞昌日前一席「魔鬼說」引發外界譁然，更直指陳長文就是前總統馬英九的「密友律師」，對此馬英九今上午至新北市三峽區替立委參選人林金結站台時重砲回擊，陳長文辦什麼案子跟我有什麼關係？莫名其妙！蘇院長講這種話、說我是魔鬼，根本自己心術不正，信口開河，非常不好，「他已經不適任當行政院長，要趕快辭職」。 (中時 ) #院長 #行政 #魔鬼 #行政院長 #陳長文 也許您會感興趣 推薦閱讀 馮世寬亂批五星旗世界最爛 蘇貞昌：不應批評 12:062019/10/22 政治 陳同佳來台鋪路 傳委任王牌大律師 13:122019/10/24 社會 管浩鳴：陳同佳辯護律師 非陳長文本人 19:312019/10/24 兩岸 傳陳同佳選後投案 蘇轟馬英九、陳長文魔鬼現形 09:342019/10/25 政治 馬英九嗆蘇貞昌讓國人蒙羞：滿嘴選舉語言 11:252019/10/25 政治 陳同佳傳3個月後來台投案 綠委批港府：政治操作 12:212019/10/25 政治 有院長不想當副總統？呂秀蓮諷：酸葡萄 12:232019/10/25 政治 反駁蘇貞昌 韓批綠沒讓人民過好日子 20:052019/10/25 政治 瑜嗆蘇這不叫魔鬼什麼才叫魔鬼 04:102019/10/26 政治要聞 吳嗆蘇魔鬼說：收回不會瘦一公斤 11:012019/10/26 政治 政治熱門新聞 最準「民調」！謝龍介：韓蔡差距超乎想像 - 政治 韓民調太恐怖 趙少康成箭靶 - 政治 韓拚2020 命理師：最可怕是在1月時 - 政治 看到這民調 韓黑議員大驚：韓真的會翻盤 - 政治 驚！宋楚瑜私下傳話 不排除讓藍軍的他代打上陣 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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