國外發生一起搶案，三名頭戴安全帽的搶匪在光天化日下強搶一家珠寶店。搶匪手持疑似槌子的攻擊武器，在順利搶劫後，他們隨即將手上的武器丟棄，接著一名殿後的搶匪被民眾攻擊摔倒在地，其他街道上的市民群起而攻之，將搶匪圍住並對他拳打腳踢，實行「街頭正義」。

據《每日郵報》報導，這件事情發生在西倫敦的一間珠寶店。三名搶匪將轎車撞進珠寶店接著實行搶劫，由於事發突然，警方根本來不及趕到現場，再加上搶匪手上握著疑似大槌的攻擊武器，市民們只能無助的目睹事件發生。過程中也有市民想要上前制止，卻差點遭到搶匪攻擊。

在搶匪們快速逃離現場時，最後一名提著贓物的搶匪遭民眾推倒，在該搶匪「仆街」後，憤怒的市民隨即上前，大家非常有默契地圍成一個圓圈，接著對該名搶匪拳打腳踢。直到警方來到和一位穿白衣的市民制止後，大家的理智才稍微平復，一一散去。最終這名被打趴在地的搶匪，遭到警方上銬帶回警局。大都會警方證實了這件事情，並表示目前正積極的尋找剩餘的兩名嫌犯。

(中時電子報)