◎老店再突破 手沖青草茶擺脫刻板印象

為了更符合現代人的需求，位於萬華的老濟安青草店2017年在商業處的店家改造計畫輔助下，將老店改造成新穎的手沖青草茶店，坐進吧檯、喝杯現沖青草茶，擺脫從前青草茶只有老人家會喝的刻板印象，讓青草產業再次回甘。

◎牛皮紙配細麻繩 包餡雞蛋糕讓少女心噴發

愛心造型的「樂樂吃雞蛋糕」，外酥內溼潤，咬下一口，新鮮餡料香氣滿盈，若是點黑糖QQ跟起司口味，還可以拉絲，口感多元。這家位在新竹縣竹東鎮長春路與興農街口的樂樂吃雞蛋糕，攤位陳設主打文青少女風，櫻花粉色系的餐車更是讓女性族群少女心噴發。

◎日式文青風 紅糟焢肉飯獨家好味道

鄰近凹仔底森林公園的「豚男魯排職人」除了招牌魯排骨飯好吃，特製的紅糟焢肉飯更有別於他店的獨家好味道，尤其給料實在，搭配半顆溏心蛋，讓人忍不住一口接一口，店內裝潢走的是日式小店，吃焢肉飯也可以很文青。

◎濃濃親情味 小時光涼麵藏眷村記憶

大溪老城區轉個彎，走到仁愛路上，人潮變少了、街景更雅致，而藏在仁愛路上有一家店門口立著很文青字體的旗子，上頭印著小時光涼麵，引人一探究竟。這是自軟體工程師退休的李如平，為了陪伴女兒創作，加上自己很回味幼時眷村口味的涼麵，於是自己研究了多時，才推出這道充滿回憶與親情的小時光涼麵。

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(中時電子報)