震驚英國的冷凍貨櫃39人死亡案原本據報死者全為陸籍，但多家外媒25日報導，39人當中可能也有越南籍人士，其中一人死前傳簡訊向母親道別「媽媽我快死了，因為我不能呼吸」。

多家外媒25日報導，39人當中可能也有越南籍人士，其中一人死前傳簡訊向母親道別「媽媽我快死了，因為我不能呼吸」。

據越南快訊新聞網站25日晚間報導，一名越南政府消息人士表示，越南中部河靜省（Ha Tinh）甘綠縣（Can Loc）的男子范文辰（Pham Van Thin）25日向當地政府呈報他們的女兒、26歲的范氏茶嵋（Pham Thi Tra My）疑似是39名冷凍貨車案件的死者之一。越南政府目前已聯繫范文辰。

"I am really, really sorry, Mum and Dad, my trip to a foreign land has failed. I am dying, I can't breathe."



Texts from Pham Thi Tra My, 26, to her family, have left them worried she is among the 39 people found dead in a lorry trailer in Essexhttps://t.co/db6Uy1Nzpl — BBC Newsbeat (@BBCNewsbeat) October 25, 2019

From Vietnam, Pham Thi Tra My - possible Essex lorry victim - writes goodbye message to her parents as she suffocates, includes her hometown address so that those who find her body know where she should be buried.https://t.co/DJsbqMXn1w pic.twitter.com/DoMM74vbme — Jason Eligh (@JasonEligh) October 25, 2019

英媒「每日郵報」報導，範氏茶嵋在英國當地時間22日晚間10時28分傳訊給母親，「對不起媽媽，我的出國旅行沒有成功。我愛你媽媽，我快死了因為我不能呼吸……」她傳完訊息後就下落全無，家屬目前透過人權組織尋求協助。

根據范文辰的說法，身高150公分、體重46公斤的女兒於10月3日從越南到大陸，想設法前往法國或英國，目前失聯，「我女兒可能是39名死者之一」。范文辰還呈交女兒一張照片，並要求當地政府確認他是范氏茶嵋的父親，以利辦理前往英國認屍以及將女兒屍體帶回越南等手續。

自英國貨櫃39屍命案傳開後，不少越南家庭主動聯繫政府與媒體通報，表示這些死者中可能有他們失聯已久的親人。據英國衛報報導，越南人權組織「人權空間」（Human Rights Space）工作人員表示，據她瞭解，至少有6個越南家庭擔心他們的家人在39名死者中。

另外，河靜省紅嶺市（Hong Linh）一名男子裴正（Bui Chinh）25日也向當地政府呈報，他的37歲兒子裴泰勝（Bui Thai Thang）幾天前到英國工作，目前也失聯，請求有關機構協助尋找兒子的消息。

(中時電子報)