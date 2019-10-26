台灣虎航招募空服員，考生於初試徵選中，需經過脫鞋摸高。（陳祐誠攝）

台灣虎航計畫擴張營運規模，配合未來航網及機隊擴大，台灣虎航今年預計招募50名空服員，月薪上看70K至75K，3周吸引超過5000人報名，錄取率不到1％。台灣虎航指出，考生個性能否配合公司形象是重要考量，若擁有日語或韓語能力，則是一大加分。

今年華航機師、長榮空服員接連罷工，引發社會對於此行業辛勞的關注，但年輕人對航空業的熱情不減，長榮航空今年預計招募200名空服員，仍收到超過6000份履歷。台灣虎航今年規劃招募50名空服員，月薪預估70K至75K，3周報名時間吸引5000人投履歷，最終篩選出1300人進入今日的初試。

台灣虎航發言人許致遠表示，這次招募約有5000人來報名，最終要選出50人，報名熱度跟以往差不多，但比去年略多一些。他說，這次考試沒有特殊關卡，如果考生具備日語或韓語才能，公司會優先考量，但不是唯一的標準，還是會看其他方面符不符合公司傾向，畢竟台虎是以年輕族群為主，能結合公司形象是重要的。

台灣虎航目前有22個航點、29條航線，規劃在2020年1月開航首爾、3月開航新潟，2021年則開始有A320neo新機引進，明年還會繼續招募，人數上看百人。

考生林郁珊指出，自己曾在華信航空服務，因家中有事情先離職，但仍對航空業充滿熱忱，也享受在服務中得到的認同感，因此回來報考。考生林仕庭則說，自己才剛退伍，一直以來對空服員有熱情和嚮往，這個性質工作以服務、保障旅客為主，是非常有使命感工作，薪水倒是其次。

(中時 )