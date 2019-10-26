自六月反修例引發的連串暴力示威衝突，大批年輕學生衝在第一線，警方數字顯示被捕的中學、大專生比率達四分之一。《星島日報》報導，截至本周初，264名來自11所大專院校的學生被拘捕，當中54人被定案起訴，涉及暴動、縱火、刑事毀壞、非法集結等罪名。

有執業大律師表示，種種控罪中尤以縱火罪面臨的刑責最重，最高可判處終身監禁，呼籲年輕人行動前深思熟慮，理性處事。有資深人力資源顧問表示，一旦留有案底，對日後求職一定有影響。

報導稱，當中理工大學共有58人被捕，其中5人已被定案，其次是中文大學、香港大學及專業教育學院（IVE），分別有57人、44人及40人被捕，已被定案的人數分別是14人、2人及10人。至於仍在等候調查的大專學生有130多人，另外至少有1人獲釋。

這些被定案學生中大部分是涉嫌非法集結、妨礙公務，而過去兩月各區示威行動升級後，被控罪名更涉暴動、刑毀，甚至縱火和襲警等，部分案件早前已開庭。

對於種種不同程度的控罪，執業大律師陸偉雄表示，暴動罪、刑毀最高可判監10年，非法集結最高5年；而縱火罪是當中最嚴重的控罪，一經定罪，最高可判處終身監禁。 「如未被起訴、在調查當中，通常有擔保和還押兩種情況，情況複雜的調查隨時一年半載，通常也不能無了期還柙，法庭會容許轉擔保。」

(中時 )