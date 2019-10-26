台北市長柯文哲出席立委參選人蔡宜芳（右二） 競選辦公室成立茶會，永齡慈善基金會執行 長劉宥彤（右）也一同為蔡宜芳加油打氣。（趙雙傑攝）

柯聞著上午出席蔡宜芳競選辦公室成立大會，對蘇貞昌失言緩頰表示不會因為說錯一句話就毒打。（陳俊雄攝）

台北市長柯文哲上午被問到本身失言頻頻時，先說自己失言「三分假七分真」，再扯民進黨買網紅、網頁抹黑，但對蘇貞昌槍決未定讞死刑犯的失言，卻罕見的搬出媽媽的話為蘇緩頰，還聲稱「我不會說別人講錯一句話就毒打」。

前些日子因為評論總統府祕書長陳菊身材、藏人自焚而引發非議的台北市長柯文哲，上午被問到評論總統府祕書長身材、藏人自焚等失言時表示，自己的失言是「三分真七分假」，著又扯民進黨民進黨花錢買網軍帶風向抹黑，「你們民進黨現在買了多少網紅？網頁買了多少？大家心裡有數，1450這個名稱怎麼來的？」

不過，對於昨日失言要槍決未定讞死刑犯的行政院長蘇貞昌，柯文哲罕見的未以重砲回批綠營人士。

柯表示不會用一句話評論一個人，還搬出柯媽媽的話表示：「像我媽媽說吃飯有時候都會咬到舌頭，我不會說別人講錯一句話就毒打」，他指出，歐美社會這個叫credit（互信），大家都相信他是認真努力公正，偶爾講錯話是OK，公開為20年來最強勢的行政院長蘇貞昌緩頰。

(中時 )