小S和老公許雅鈞結婚14年，育有三個女兒，其中么女許老三古靈精怪的模樣，根本是遺傳自小S，因此深受大批網友喜愛，昨天小S上傳許老三對鏡頭搞怪的影片，立刻掀起網友議論。

小S在事業與家庭尋得平衡點。（圖／中時資料照）

小S在IG發布許老三的影片，一開始便問道：「寶貝，媽媽好久沒有PO你的影片了，妳覺得你自己現在漂亮嗎」？只見許老三頂著一頭亂髮，眼神對著鏡頭質拋媚眼表示：「漂亮」，還得意的表示：「滿分了跟你講」，這時小Ｓ問道：「有超越媽媽嗎」？她毫不猶豫直接回應：「沒有，跟妳一樣」，似乎知道這是媽媽最滿意的答案，而過程中許老三不斷對著鏡頭擠眉弄眼，還不斷吐舌撥弄頭髮，表演慾可說相當強，不過小Ｓ似乎也受不了，反問：「妳可不可以用正常表情說話」？更於忍不住喊道：「好了」。

對於許老三面對鏡頭的搞怪模樣，小Ｓ則表示：「知道她有多瘋了吧！這到底是什麼路線」？不過網友倒是覺得相當可愛，紛紛留言大讚：「當年的徐老師，國小版本路線」、「真的很有潛力耶，標準就是演藝圈的料」。

(中時電子報)