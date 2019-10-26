諾魯共和國衛生副部長德耶（H.E. Pyon_Deiye）日前獲邀來台，除參加衛福利部及外交部共同舉行的2019年台灣全球健康論壇，也參觀台中榮總醫療，盼與中榮在智慧醫院、慢性病照護等方面緊密合作，持續醫療團計畫並協助諾國人民海外轉診就醫、改善健康。

諾魯共和國衛生副部長德耶在諾魯駐台大使館3等秘書Trinette女士及外交部亞太司科員陪同下，參觀中榮智能多功能服務櫃台、6星級抽血站，對中榮智慧醫院相關設施、機器人榮伯特及各項貼心服務印象深刻。糖尿病衛教中心則由糖尿病個管師，解說糖尿病衛教、個案管理資訊系統及檢測儀器使用方式。

台中榮總指出，2008年中榮醫療團隊至諾國巡迴醫療，派駐140位醫師、18梯次行動醫療團至當地提供醫療服務，累計門診15500人次，手術600台，家庭訪視850餘次，衛教講座及專題演講100場以上，成效良好。

台中榮總副院長張宗泓表示，他去年隨醫療團親赴諾魯服務，與諾國人民相處融洽，每年2次醫療團至諾魯診療，今年骨科醫療團執行全膝人工關節置換手術、自體骨移殖、腕隧道神經阻斷、骨折復位內固定等，高難度手術，協助提升當地醫療水準。

中榮為全球少數同時獲得國際糖尿病聯盟「卓越糖尿病照護中心獎」、「糖尿病衛教中心獎」2座獎項之醫學中心，因諾魯當地糖尿病盛行率高，中榮將糖尿病管理模式透過醫療團帶到諾魯，改善當地糖尿病人照護問題。

(中時 )