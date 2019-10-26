近期演藝圈內最大噩耗，莫過於知名老歌手兼立委余天，女兒余苑綺的直腸癌復發。經母親李亞萍透露，癌細胞已擴散至全身，並長了8個腫瘤，已是癌症末期。看到才生完孩子就得去醫院進行化療的姊姊的悲慘遭遇，最近跑通告跑很勤的余祥銓表示，他並不是為了賺通告費，而是「姊姊要我向大家宣導癌症預防觀念」。

余祥銓上節目透露非為了錢： 是余苑綺要我這樣做（摘自余祥銓臉書）

根據《聯合新聞網》報導，余祥銓昨（25日）參與節目《震震有詞》錄影時透露，得知姊姊余苑綺直腸癌復發，且進入末期，媽媽李亞萍相當崩潰，一個禮拜以來天天以淚洗面；爸爸余天身雖然努力當好家裡支柱，但在得知消息那一刻也忍不住潰堤。

余祥銓昨（25日）參與節目《震震有詞》錄影時透露，看見姊姊崩潰難過心裡也是非常不捨。（摘自余祥銓臉書）

余祥銓提到，姊姊為了不讓父母擔心，總是笑臉迎人，表現得相當堅強樂觀。不過母親也坦言，私底下余苑綺總是躲在被單裡偷哭。看見姊姊崩潰難過的余祥銓心裡也是非常不捨，在得知姊姊癌症復發的當下，也當場崩潰。

而近日余祥銓勤跑不同節目上通告，他表示不缺通告費，其實是姊姊希望他多上一些通告，透過電視宣導癌症嚴重性，把自己的親身經歷藉由弟弟宣導出去，人們能因此培養好癌症預防與檢查的習慣，別讓憾事發生。

余祥銓在臉書上為余苑綺集氣。（摘自余祥銓臉書）

余祥銓勤跑不同節目上通告，他表示不缺通告費，其實是姊姊希望他多上一些通告，透過電視宣導癌症嚴重性。（摘自余祥銓臉書）

(中時電子報)