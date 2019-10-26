瑞迪克在2局上以左外野鳥安助太空人先馳得點。（嵌入自太空人臉書粉專）

太空人今年季後賽得點圈有人（RISP）的打擊率僅1成75，關鍵時刻欠缺適時安打，更讓他們在世界大賽連輸國民兩場，幸好今天G3不再手軟，前6局RISP敲出4安，以蠶食戰法取得4比1領先。

太空人教頭辛區（AJ Hinch）表示，希望G3能看到子弟兵及早取得領先，球員也沒讓他失望，率先建功的是2局上的瑞迪克（Josh Reddick），以左外野鳥安送回二壘跑者柯瑞亞（Carlos Correa），替太空人先馳得點。

由於左外野手索托（Juan Soto）大暴傳，這1分並未出現本壘前的攻防，但柯瑞亞仍以頭部滑壘撲回本壘，瑞迪克也趁傳上二壘，相較於G1史普林格（George Springer）曾發生未全力跑壘的狀況，太空人此役要扳回一城的決心可見一斑。

有趣的是，瑞迪克原本還不一定能在此役先發，因為轉戰國聯主場沒有DH，太空人原本也考慮讓Y.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）擔任先發右外野手，結果辛區選擇了瑞迪克，他也沒讓教頭失望。

相較於太空人前6局10支4，國民回到華盛頓反而近鄉情怯，RISP同樣有10個打數，卻沒擊出任何安打，唯一得分還是靠三壘打送回一壘跑者。

(中時電子報)