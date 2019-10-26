不少人覺得充電線打結的問題很困擾，因此當無線充電問世時，造成了不小的轟動。不過近日卻有網友提問，無線充電真的實用嗎？引發網友熱議，最後行家曝出關於無線充電的致命缺點。

在Mobile01上面有網友貼文表示，自己前後的2支手機都支援無線充電，他也試用過幾次，卻發現無線充電超難用的，因為充電的速度很慢，且依然要插著充電線，因為充電盤需要電，此外，在充電的過程中，手機還會發燙。這些點讓他疑惑地問，無線充電真的實用嗎？你們會用嗎？貼文曝光後，引來網友熱議。

有網友貼文表示，自己前後的2支手機都支援無線充電，但無線充電真的實用嗎？（圖／翻攝自Mobile01）

網友熱烈回應，「無線充電還是有優點啦！」、「上班的時候放在那裡充蠻方便的，手機也不會一直問你是否信任此電腦，充的慢也沒差，反正能充飽就好」、「在車上很好用」、「要是手機有防摔殼，充起來超麻煩」、「要充快一點還是要用充電線」「發現老婆每隔1到2月就KO一條充電線，讓我直接換無線充電，耐用！」

最後有行家跳出來表示，無線充電有個致命的缺點啊！使用無線充電可能會耗損電池壽命，大家用無線充電實應該有發現手機會發燙，而電池在 40 度以上便會耗損。充個電就耗損電池很虧吧？不過，也有網友認為，手機電池本來就是消耗品，過了兩年新機冒出來，還是會想買。

(中時電子報)