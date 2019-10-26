星宇航空董事長張國煒親自交付首架客機。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空首架A321neo新機於台灣時間25日晚間9時正式交機，董事長張國煒率團出席，並於26日下午3時親自駕駛回台，預計28日上午11時30分抵達桃園國際機場。

星宇航空指出，正式交機前，張國煒親自參與每項航機地面檢查及試飛，鉅細靡遺的檢查整架飛機，從貨艙到駕駛艙，大大小小的組件及設備都需通過其嚴密的審視，並親身參與試飛，測試飛機的性能及安全性。

張國煒表示，再度確信A321neo是星宇航空首發機隊的正確選擇，非常有信心A321neo優越的性能及機艙配置，將可帶給星宇航空的旅客最舒適安全的航程，並為台灣的民航界注入全新的活力。

星宇航空的A321neo為ACF靈活客艙選型（Airbus Cabin Flex），透過機身結構優化，使客艙佈局更有彈性，提升座位數的同時，仍可兼顧機艙寬敞度，配備新世代發動機CFM LEAP-1A，預期可節省至少20％的單座燃油消耗。

該架飛機提供188個座位，8個全平躺商務艙椅距63吋，最大伸展長82吋，並配備15.6吋1080P高畫質顯示器；經濟艙有180個座位，前後座椅仍可保有舒適的31吋椅距，且為國內首架備有10.1吋720P個人娛樂系統的窄體機經濟艙，更於全艙等提供Wifi服務。

星宇航空引進的10架A321neo是向GECAS租機公司承租，明年1月開航前將再引進2架，首航共以3架全新A321neo飛航台北至澳門、峴港及檳城，10架A321neo預定於2021年全部交付完畢，並逐步將航網擴及亞洲各主要城市，瞄準區域旅遊及轉機市場；17架A350 XWB廣體客機則預計在2021下半年開始導入，屆時航點將近一步推展至北美及歐洲。

(中時 )